Латынина: страшному патриоту Гиркину нужно было задать вопрос о Кадырове

Юлия Латынина, российская журналистка, прокомментировала дебаты Алексея Навального и Игоря Стрелкова (Гиркина), отметив, что оппозиционеру нужно было расспросить Стрелкова о его отношении к Кадырову.
Как информирует replyua.net, об этом Латынина рассказала в интервью Эхо Москвы. «Стрелков все время позиционировал себя таким страшным патриотом и упрекал Навального в том, что тот не является российским патриотом, если он не хочет разделить воссоединенную нацию и освободить русских аж где-нибудь в Туркменистане или Таджикистане. И все время рассказывал, как он воевал в Чечне», отмечает журналистка. По ее словам, она не поймет, почему же Навальный не узнал у Стрелкова, как тот собирается поступить с Кадыровым.
«Рассказывать о том, как нужно освободить русских в Эстонии, - это, конечно, задача не самая сложная. А вот что там с главой Чечни?», подчеркнула Латынина. Напомним, что во время дебатов Навальный заявил, что не может признать Стрелкова военным преступником, а также допустит его до выборов, если станет президентом РФ.