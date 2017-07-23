Познер: Россия не изменится до тех пор, пока ею будут управлять советские люди

Российская Федерация до сих пор управляется исключительно продуктами советской системы, и, следуя из этого, можно предположить, что в ближайшие годы в стране не произойдет никаких изменений.
Как информирует replyua.net, об этом Владимир Познер, известный российский телеведущий, написал на своем официальном сайте. Телеведущий ответил на вопрос, заданный одним из пользователей. «Я думаю, что пока Россия будет управляться советскими людьми, то есть теми, кто родились и выросли в СССР и являются продуктами той системы, положение не изменится», написал Познер. По его словам, он уверен также и в том, что совсем скоро наступит такое время, при котором в стране произойдут серьезные изменения, и именно они смогут полностью переломить ситуацию в стране, а также и жизнь всех российских граждан.
Напомним, что ранее Познер назвал Путина «патриотом» и отметил, что президент стремится к тому, чтобы весь мир уважал Россию, чтобы россияне жили намного лучше, и, чтобы страна стала очень сильной, но «Путин чувствует большое сопротивление со стороны интеллектуальной элиты».