Рабинович: я объясню, почему у Навального нет программы

Слава Рабинович, известный блогер, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что многие россияне уже заявили, что у Алексея Навального нет предвыборной экономической и политической программы, и отчасти они правы, заявляя о том, что при этом оппозиционер вступает в дебаты с Игорем Гиркиным, международным террористом, сообщает replyua.net.
Рабинович отметил, что доля правды в этом присутствует. «И я могу сейчас прийти на помощь и Алексею, и его сторонникам, и сторонним наблюдателям. Через полгода всем будет ясно, какая у Навального политическая и экономическая программа. Нужно провести дебаты оппозиционера с рядом людей, и я скажу, каких», пишет блогер.
По словам Рабиновича, Навальному нужно обязательно провести дебаты с Явлинским, Каспаровым, Пионтковским, Ходорковским, Кудриным, Касьяновым, Иноземцевым, Илларионовым, Яковенко, Шендеровичем, Зубовым, Гурвичем, Гонтмахером, Кохом, Боровым, Макфолом и Портниковым. Рабинович добавил, что на дебаты с этими людьми как раз уйдут шесть месяцев, и тогда «мы обо всем узнаем».