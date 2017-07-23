Москва відреагувала на американський законопроект про санкції проти РФ

Офіційна Москва відреагувала на інформацію преси, що американським конгресменам вдалося узгодити законопроект про санкційні обмеження проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, речник президента Путіна Дмитро Пєсков був небагатослівним і у відповідь на запитання журналістів, як Москва оцінює цю новину, заявив, що Кремль вкрай негативно ставиться до цього факту.
Нагадаємо, раніше в американській пресі з’явилася інформація, що республіканцям та демократам в Конгресі Сполучених Штатів Америки вдалося досягти домовленостей щодо законопроекту, яким передбачено запровадження нової хвилі жорсткіших санкцій проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї. Передбачається, що голосування у Палаті представників США з цього приводу має відбутися вже у вівторок, 25 липня. Після цього голосування своє слово мають сказати представники Сенату. Лише після цього, в разі його прийняття, законопроект направлять на підпис президенту США Дональду Трампу.