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Американський генпрокурор обговорив з російським послом кампанію Трампа – ЗМІ

Американський генпрокурор обговорив з російським послом кампанію Трампа – ЗМІ
Під час президентської кампанії в США минулого року російський посол у Вашингтоні Сергій Кисляк обговорював з чинним главою генпрокуратури США Джеффом Сеснсом хід підготовки до обрання глави Білого дому, у тому числі питання, які для Кремля відіграють важливе значення. Як передає replyua.net, відповідну інформацію оприлюднило видання The Washington Post, посилаючись на колишніх та чинних американських високопосадовців.

Так, стало відомо, що до перехоплення двох бесід з Сешнсом, який на той час обіймав посаду радника з питань зовнішньополітичного характеру, щодо кандидата від республіканців Дональда Трампа, причетні американські розвідники. Зазначається, що з самого початку Сешнс спочатку відмовлявся надавати інформацію про свої контакти з Кисляком, після чого сказав, що піл час зустрічі питання Трампа не піднімалося.

Однак, як заявив колишній американський чиновник, у відповідності до даних американської розвідки Сешнс та Кисляк активно дискутували щодо ставлення Трампа до РФ та перспективи співпраці з Кремлем адміністрації чинного американського лідера.
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