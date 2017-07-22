У Росії немає президента, є лише узурпатор – журналіст

Російський опозиційний блогер та журналіст Аркадій Бабченко в інтерв'ю «Апострофу» висловив переконання, що у його країні президента як такого немає, а влада країною знаходиться в руках узурпатора. Про це передає replyua.net.
Бабченко, зокрема, зазначив, що до самого словосполучення «президент Путін» він ставиться вкрай дратівливо. «Насправді, Путін зовсім не президент, а справжній узурпатор. Він захопив у 2012 році владу в Росії, застосувавши силові методи. І всі, кому на той час доводилося бути у Москві, могли помітити, що центральна частина міста булла переповнена військовослужбовцями та «ментами». І Путін за жодних обставин не погодиться розпрощатися з владою через проставлені галочки в бюлетенях», - наголосив Бабченко. Він вважає, що в Україні виборчий процес є демократичним та відносно чесним, у засобів масової інформації є вільний доступ, а претенденти на високу посаду не опиняються у місцях позбавлення волі. «Якщо порівнювати з РФ, в Україні «з виборами все гаразд».
«А в Росії виборів взагалі немає, і немає президента. У наступному році в РФ не буде виборів, так само там не буде виборів і у 2024 році. Це буде нагадувати спецоперацію затвердження на троні Володимира Володимировича», - переконаний Бабченко.