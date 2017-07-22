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Шендерович: чтобы повысить явку на президентских выборах, Путин подарит радость россиянам

Шендерович: чтобы повысить явку на президентских выборах, Путин подарит радость россиянам
Чтобы россияне пришли на избирательные участки и проголосовали на президентских выборах, Владимиру Путину непременно нужно подарить избирателям какую-нибудь радость, например, в виде отставки Дмитрия Медведева.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Виктор Шендерович, известный российский писатель. «Ну, вот так, чисто технологически, говоря: чем эдаким может одарить россиян Путин ближе к выборам, чтобы россиянами понравилось и они, приплясывая и звеня монистами, всем табором пошли на избирательные участки», отмечает Шендерович. По его словам, таких радостей остается совсем немного, и это может быть либо свадьба президента на какой-нибудь молодой особе, лучше, чтоб из народа, либо отставка премьера Медведева.

Шендерович подчеркнул, что такие радости могут и не сработать, и на этот случай останется Чубайс, которого можно посадить за решетку. «За такой праздничный пряник народ-богоносец сразу все простит и с улюлюканьем понесется в новое привлекательное будущее», добавил писатель.
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