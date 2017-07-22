Алексеева: Российской империи давно нет, но фантомные боли продолжаются

Людмила Алексеева, российская правозащитница, заявила о том, что Россия всегда относилась к соседним странам по-имперски, однако империя давно не существует, но фантомные боли еще продолжаются.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Алексеева подчеркнула, что лично у нее имперскость отсутствует, поэтому она не знает, как избавиться от фантомных болей всем остальным. Журналист поинтересовался, как украинцы должны избавляться от комплекса неполноценности. «Украинцам трудно живется. То, что у них есть какие-то комплексы – это понятно. Хотя, с моей точки зрения, чем быстрее они осуществят свою надежду на слияние с Европой, тем быстрее у них это пройдет», заявила правозащитница.
Напомним, что ранее Алексееву с юбилеем поздравил Владимир Путин, который приехал к ней домой. Во время разговора с президентом Алексеева поцеловала ему руку, и это отчетливо видно в ролике, показанном в интернете. Позже Алексеева начала врать и говорить, что ее подставили, и она не идиотка, чтобы целовать руки Путину.