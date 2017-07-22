Чтобы заинтересовать избирателя Путину придется отправить в отставку Медведева или жениться на молодой из народа, – Шендерович

Все ближе очередная дата выборов президента Российской Федерации и все дальше от нынешнего президента Путина долгожданная победа на этих же выборах. Все потому, что козырей все меньше, побед, которыми можно похвастаться перед избирателями и вовсе нет. Об этом в своем блоге пишет известный российский писатель Виктор Шендерович.
По его словам, если даже чисто технологически предположить: чем таким может одарить россиян Путин ближе к выборам, чтобы россиянам понравилось и они, приплясывая и звеня монистами, всем табором пошли на избирательные участки?
«На привлекательном образе будущего уже погорели несколько команд политтехнологов, этот бобик, похоже, сдох. Новую войну казна не потянет, да и старая уже не возбуждает. Остаются тактические радости типа отставки Медведева и женитьбы доминантного самца на молодой россиянке, из народа. Если не сработает и это, можно, конечно, посадить Чубайса – за такой праздничный пряник народ-богоносец сразу все простит и с улюлюканьем понесется в новое привлекательное будущее», – подытожил писатель.