Карл Волох: Путин ждет, что миллионов сто его верных подданных бухнутся в ноги с мольбой не оставлять их на погибель



Известный украинский общественный активист и блогер Карл Волох у себя в Facebook пишет о том, что президент РФ Владимир



Как пишет Карл Волох, услышав такое заявление хозяина Кремля, сейчас миллионов сто его верных подданных бухнутся в ноги с мольбой: «Не оставляй нас, государь-заступник, не обрекай на сиротство и погибель!». «Понятно, что царек плешивый отказать народцу в его мольбах не сможет, а ФСБ проверит, по случаю, кто из них недостаточно громко причитал и какой длины верноподданную соплю пустил в этом процессе!», – написал блогер.



Как написал у себя в Facebook политолог Егор Плахонин, на само деле своим колебанием и официальным объявлением решения идти в президенты Путин проверяет свой электорат, чтобы понимать, насколько сильно нужно включать репрессивную машину и использовать админресурс. Не исключено также, что Путину не хочется тратить нефтяные деньги на хороший пиар и рекламу.

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Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх Известный украинский общественный активист и блогер Карл Волох у себя в Facebook пишет о том, что президент РФ Владимир Путин заявил российским СМИ, что он «еще не принял окончательное решение», уходить ли ему с поста президента или остаться еще на один срок.Как пишет Карл Волох, услышав такое заявление хозяина Кремля, сейчас миллионов сто его верных подданных бухнутся в ноги с мольбой: «Не оставляй нас, государь-заступник, не обрекай на сиротство и погибель!». «Понятно, что царек плешивый отказать народцу в его мольбах не сможет, а ФСБ проверит, по случаю, кто из них недостаточно громко причитал и какой длины верноподданную соплю пустил в этом процессе!», – написал блогер.Как написал у себя в Facebook политолог Егор Плахонин, на само деле своим колебанием и официальным объявлением решения идти в президенты Путин проверяет свой электорат, чтобы понимать, насколько сильно нужно включать репрессивную машину и использовать админресурс. Не исключено также, что Путину не хочется тратить нефтяные деньги на хороший пиар и рекламу.