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Отказалась от очевидного: Алексеева соврала, что не целовала руки Путину

Отказалась от очевидного: Алексеева соврала, что не целовала руки Путину
Людмила Алексеева, российская правозащитница, прокомментировала кадры, на которых она якобы целует Владимиру Путину руки, назвав это «очередной подтасовкой». Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, 90-летняя женщина заявила, что никогда бы не стала этого делать. Напомним, что в интернете появилась видеозапись, на которой Алексеева целует руки российскому президенту.

«Никогда этого не было! Ну что я, идиотка, что ли?!», подчеркнула правозащитница. Она отметила, что в день ее рождения к ней домой действительно приезжал Путин, чтобы поздравить, и находился он в квартире всего несколько минут, и она пожимала ему руки, но не целовала их. Алексеева заявила, что речь идет о грубейшей подтасовке и попросила «больше никогда ее так не оскорблять». 20 июля в Youtube на канале D E был выложен видеоролик с логотипом телеканала "Дождь", на котором женщина, похожая на Алексееву, целует руки мужчине, похожему на Путина.

Многие эксперты заявили, что ролик фальшивый, и, к тому же, был очень некачественно смонтирован. Однако назвать фальшивкой этот ролик можно с трудом – он больше похож на реальность. Дело в том, что в интернете можно найти полную версию встречи Путина и Алексеевой – она действительно один раз поцеловала ему руку, и это не монтаж.
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