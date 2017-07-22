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Российский журналист рассказал об истинных мотивах участия боевиков в войне на Донбассе

Российский журналист рассказал об истинных мотивах участия боевиков в войне на Донбассе
На стороне пророссийских боевиков на Донбассе воюют представители разнообразных слоев общества, однако они это делают только ради денег. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом рассказал известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко.

«В 2014 году было принято считать, что на Донбассе воюют наемники. Но в действительности они были добровольцами, людьми с определенной идеей, которым промыли мозги о том, что в Украине русских убивают «бандеро-фашисты». Также там было немало сторонников империи – их уже не удовлетворял «Крымнаш», поэтому им хотелось вернуть сферу влияния в Украине. Ну и, наконец, были там и дебилы, нищие алкоголики, представляющие разные регионы России», - рассказал журналист.

Но теперь, продолжил Бабченко, ситуация уже поменялась – на Донбассе сейчас воюют только те наемники, доход которых в месяц составляет около 15 тысяч рублей (6 тысяч гривен). «Они туда едут, так как дома просто нет работы. Допустим, вернется он после службы в армии свой Алтай, и что там делать? Через пять лет он в тюрьме окажется. А тут можно заработать», - отметил Аркадий Бабченко.
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