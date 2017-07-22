«Дети недоедают!» СМИ РФ распространили очередной фейк об Украине

Подконтрольные Кремлю российские средства массовой информации начали показывать сюжеты и распространять информационные бюллетени. Как передает replyua.net, в них рассказывается о том, что на заводе железобетонных конструкций в Харькове люди начали собираться на митинги и требовать, чтобы с Российской Федерацией были восстановлены полноценные экономические отношения.
Впрочем, в интервью журналистам «Радио Свобода» Владислав Остренко, занимающий должность директора предприятия, заявил, что подобная информация российских журналистов не соответствует действительности.
«Харьковчане предъявили свои требования властям, в частности, они настаивают на немедленном восстановлении экономических связей с Россией. Участниками митинга, состоявшегося на территории харьковского завода железобетонных конструкций стали пять сотен человек. Они скандировали «Нам нужна работа! У нас дети недоедают!». Сам же завод фактически оказался на грани полного разорения. Подобное требование в адрес украинского президента Петра Порошенко предъявили свыше десяти крупных предприятий в Украине», - отмечается в сюжете российского телеканала «Россия-24». Также в новостном сюжете канала показали «видео» этого митинга.