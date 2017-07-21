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Портніков: з Росії можна тільки тікати

Портніков: з Росії можна тільки тікати
За інформацією replyua.net., публіцист Віталій Портніков для видання «Грани.ру» розповів про перспективи розвитку іноземного бізнесу в Російській Федерації.

Так, Портніков нагадує, що компанія «Сіменс» після гучного скандалу з поставкою турбін в окупований Крим, вирішила згорнути бізнес в Російській Федерації. Спочатку йшлось про ліквідацію спільних російсько-німецьких підприємств та припинення поставок обладнання для російської держави. Але скоро «Сіменс» взагалі припинить будь-яку присутність в Росії і будь-які контакти з Кремлем, незважаючи на їх безпрецедентну вигідність для компанії.

Журналіст нагадує, що у 2014 році очільник компанії Джо Кезер зустрічався з Путіним відразу після захоплення Криму – цей жест тоді розцінили як відверту підтримку. Для німецького бізнесу російський ринок, без сумніву, цікавий, адже доходи там можна збільшувати не внаслідок конкурентної боротьби, а внаслідок домовленостей з можновладцями. Тим не менш, всьому рано чи пізно приходить кінець – і «Сіменс» зобов’язаний дотримуватись законів цивілізованого світу. Це свідчить про те, що Росія остаточно стала токсичною територією, і легкі гроші у будь-який момент можуть обернутись репутаційними втратами і збитками. А тому з Росії бізнес може тільки тікати, - наголошує журналіст.
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