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Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Росія відмовилася видати Україні беркутівців
Російські правоохоронні органи відмовили Генеральній прокуратурі України у задоволенні запиту на екстрадицію 21-го екс-співробітника спецпідрозділу «Беркут», який вважають причетними до розстрілів активістів на Майдані, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відомо, що беркутівців вважають причетними до розстрілів 48 активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській. Сергій Горбатюк, який очолює департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури, заявив, що українська сторона отримала відповіді на всі запити і Москва у всіх зверненнях офіційного Києва повідомила про відмову. За його словами, на даний момент всі, хто вважається причетними до розстрілів, отримали на території Російської Федерації або громадянство, або притулок. Щоправда нині офіційний Київ досі очікує відповідь Москви на запит про екстрадицію екс-керівника столичного полку спецпризначення «Беркут» Сергія Кусюка.

Варто нагадати, раніше в Росії заявляли, що вони готові надати беркутівцям-втікачам російські паспорти, повідомляючи, що перебувати їм на території України небезпечно.
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