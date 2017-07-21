Глава Кремля рассказал о самом важном событии в своей жизни

По словам российского президента Владимира Путина, для него в жизни наиболее важным событием, оказавшим серьезное влияние на ход его жизни, был распад Советского Союза. Как передает replyua.net, соответствующее признание, давая ответ на вопрос, заданный одной девочкой, российский глава озвучил, встречаясь с учениками образовательного центра «Сириус», в котором обучаются одаренные дети. При этом, до того, как окончательно ответить, глава Кремля долго думал – вероятно, вспоминая события своей биографии.
«Я сейчас попытаюсь ответить серьезно. Скорее всего, развал СССР. Это взрослый ответ, но, прости, я услышал от тебя взрослый вопрос», - отметил Путин.
Кроме того, российский глава признался, что пока не принял окончательного решения на относительно дальнейшего пребывания на посту президента Российской Федерации. Так, еще один участник встречи Иван поинтересовался у Путина, не хотелось ли ему хотя бы на день «лишиться этого груза». В ответ на это российский президент сказал, что определенного решения по данному поводу он пока не принимал. Вместе с тем, Путин назвал себя обычным человеком, хотя его работу такой назвать нельзя.