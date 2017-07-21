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СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється

Портніков: у Росії ніколи нічого не міняється
Публіцист Віталій Портніков для видання «ЛігаБізнесІнформ» пояснив чому історія Російської Федерації рухається по колу, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Портніков згадує, що тридцять років тому молодий політик Борис Єльцин провів зустріч з відвертими шовіністами з антисемітської організації «Пам’ять». Тоді всі цьому дивувались, як дивуються тому, що зараз «опозиціонер» Олексій Навальний провів зустріч з військовим злочинцем Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Але насправді це повторення одного й того ж самого спектаклю. У 1987 році сумні перспективи Радянського Союзу були очевидними, і три основні сили – чекісти, яким потрібен був контроль над державою, Єльцин, якому потрібна була влада, та нові «олігархи», яким були потрібні гроші, як-то кажуть знайшли одне одного. У результаті створення союзу між ними стало можливим продовження існування Росії – з «косметичним ремонтом», але незмінної по суті.

Так само зараз російські спецслужби готують того, хто прийде на заміну Путіну – нехай не у найближчій перспективі, але все-таки скоро. А тому потрібно показати спроможність до діалогу, щоб кожен маленький виборець був задоволений майбутнім главою держави. Всі заяви Навального зовнішньополітичного характеру про Крим і Донбас – не більше ніж кон’юнктура моменту. Єльцин теж спочатку виступав за збереження Радянського Союзу, а потім став одним із творців його розпаду, - нагадує Портніков.
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