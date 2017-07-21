Донька Нємцова оскаржила рішення суду у справі вбивства опозиціонера

Правозахисники, які представляють у російському суді інтереси доньки вбитого опозиціонера Бориса Нємцова Жанна звернулися до суду з апеляційною скаргою на вирок окружного військового суду Москви, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію журналістам оприлюднила адвокат Ольга Михайлова. Вона зазначила, що в апеляційній заяві правозахисники вимагають, або справу про вбивство Бориса Нємцова повернули на розгляд до прокуратури, а винесений вирок було скасовано. Представники Жанни Нємцової також прануть, аби було змінено кваліфікацію злочину, який нині кваліфікують за статтею «вбивство». Адвокати вимагають, аби вбивство політика кваліфікували як «посягання на життя державного або громадського діяча».
Зауважимо, що наразі у справі про вбивство Нємцова засуджено 5 осіб, одного з якого було визнано виконавцем злочину і засуджено до 20 років, а інших суд визнав фігурантами справи і вони проведуть у в’язниці від 11 до 19 років. При цьому жоден із засуджених не визнав своєї провини, а від попередніх заяв про зізнання вони відмовились, заявивши, що зробили їх через тиск слідства.