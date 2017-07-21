Дружба з РФ призводить до бідності та депресії – Казанський

Український журналіст Денис Казанський у своєму блозі на Facebook пише, що президент Росії побував в Бєлгороді кілька днів том, де провів зустріч з колективом місцевого комбінату, передає replyua.net. Журналіста зацікавив один кумедний випадок, який трапився під час заходу. Один із працівників комбінату сказав, що він родом з Горлівки, і запитав Путіна, коли закінчиться криза в Україні. Звичайно, пише Казанський, питання спеціально підготували. У відповідь Путін осідлав улюбленого коника і довго розповідав про те, як в Україні все погано, і як вона постраждала від євроінтеграції і розриву зв'язків з Росією.
«В той же час ніхто не сказав жодного слова про ситуацію в підконтрольному Путіну Донбасі, і в тій самій Горлівці, звідки родом був чоловік, який ставив запитання», - наголосив Казанський. За його словами, так звана «ДНР» не підписувала асоціацію з ЄС, там немає хунти, немає бандерівців, там люблять Путіна і Росію і клянуться йому у вірності. При цьому в економіці все набагато гірше, ніж в Україні. У Горлівці злидні, розвал промисловості, всі шахти розграбовані і затоплені, але Путін про це нічого не говорить, а горловчанін нічого не питає.
«Ось тому ставити незручні запитання холопам заборонено. А Путіну відповісти нічого. Дружба з Росією ввергає території і народи в животіння, бідність і депресію», - зробив висновок Казанський.