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Росія все одно не змінила свою мету – Бооровий

Росія все одно не змінила свою мету – Бооровий
У своєму блозі російський опозиційний політик Костянтин Боровий пише що заміна послів є стандартною спробою врегулювати відносини, інформує replyua.net. Держави йдуть на такий крок, коли намагаються перезапустити відносини і почати їх з нового аркуша. «Адже контакти через посла РФ у США Сергія Кисляка - це контакти з ФСБ і російськими спецслужбами. Російські дипломати традиційно пов'язані зі спецслужбами. Це радянська традиція і припускати, що буде якось інакше - було б неправильно», - вважає експерт.

Також Боровий нагадав, що глава ЦРУ, виступаючи в Аспені, сказав, що мета Росії перешкодити США в будь-якій області. Це такий раціональний і прагматичний погляд Майка Помпео. Але в той же час пошуки виходу з тупикової ситуації - це природний процес.

Російський політик нагадує що свого часу за Обами була аналогічна спроба перезавантажити відносини, але нічого з цього не вийшло. Тому що мета Росії стосовно США залишилася без змін. «Це нанесення максимального збитку. Але США не залишають закликати Росію припинити ускладнювати їх відносини. Адже це завдає шкоди не тільки самим відносинам, а й положенню Росії в світі. Це розрахунок на здоровий глузд, але в сьогоднішніх умовах, в зв'язку з його відсутністю в оточенні Путіна, розраховувати на зміни відносин було б необґрунтованим, вважає Боровий.
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