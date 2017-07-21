Полторак: предстоящие военные учения РФ и Беларуси могут спровоцировать угрозу для многих стран

Степан Полторак, министр обороны Украины, заявил о том, что предстоящие совместные учения России и Беларуси будут одними из самых мощных за последние годы, и они несут угрозу не только для Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу министра в Фейсбуке, он отметил, что учения Запад-2017 Россия может использовать для начала агрессии против любого европейского государства, а не только против Украины, и речь идет о тех странах, которые имеют общую границу с Россией. По словам Полторака, Украина будет реагировать на проведение этих военных учений оперативно и адекватно. Напомним, что «Запад-2017» – совместные военные учения армий России и Беларуси, которые пройдут с 14 по 20 сентября.
Официально заявлено участие до 13 тысяч человек, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск – до 100 тысяч военных. Совместные учения пройдут как на территории России, так и на территории Беларуси. Лидеры многих западных стран уже высказали опасения из-за «Запада-2017».