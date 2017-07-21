Эксперт: любая Россия в ближайшие 30 лет является угрозой для Украины

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Соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна», блогер Валерий Пекар в своем блоге пишет о том, что сегодня все обсуждают дебаты российского оппозиционера Алексея Навального и главаря боевиков «Новороссии» Игоря Гиркина. Как пишет блогер, на самом деле рассуждения о дебатах двух людей, у которых, несмотря на множество разногласий, сходится мнение об имперском будущем России, это пустая трата времени.По мнению эксперта, любая Россия в ближайшие 30 лет является угрозой для Украины. Сильная и агрессивная Россия является очевидной угрозой для Украины. Слабая Россия, распадающаяся является также угрозой для Украины, ведь это миллионы голодных беженцев, десятки тысяч вооруженных бандитов, неуправляемая ядерное оружие. Поэтому агрессивный имперский президент России угроза для нас. Неолиберальный неоимперский президент России угроза для нас. Слабый либеральный президент России угроза для нас.«Украина будет дышать свободно только после полной перезагрузки России. Она начнется не из-за политиков, а из-за философов: сначала мыслители должны нарисовать образ будущей России. А пока российские философы молчат – любой президент России есть враг Украины», – подытожил Валерий Пекар.