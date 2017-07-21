В России отреагировали на решение компании Siemens

Сергей Шатиров, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике РФ, заявил о том, что компания Siemens, принявшая решение о разрыве сотрудничества с российскими компаниями, сделала хуже, прежде всего, только себе.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Шатиров подчеркнул, что компания принимала решение только из-за давления Запада, и она понесет огромные убытки. «Это удар по самой компании, большие убытки и потери для неё. Siemens ведь десятки лет на российском рынке, он очень значим для компании», заявил политик. По его словам, такое решение не сулит компании ничего хорошего, и ей придется искать новые рынки.
Ситуацию также прокомментировал Владимир Гутенев, зампред комитета Госдумы по промышленности и экономической политике. Он считает, что решение для РФ исключительное положительно, в отличие от немецкой компании. По его словам, Россия продолжит работать в том, что касается импортозамещения.