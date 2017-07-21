Логика Навального: у России нет денег на войну с Украиной, а, если будут, тогда подумаем?



Популярный в Украине блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному, по всей видимости, нужен электорат российского террориста Игоря Гиркина. Как пишет блогер, ради этого электората Навальный готов встречаться с маньяком-убийцей и легитимизировать военного преступника как политика.



«Что будет после того, как надежда русской интеллигенции заручится поддержкой электората Гиркина? Он будет выражать их интересы. А значит,



Сергей Марченко предполагает, что, вполне возможно, у Навального есть какой-то хитрый план: провести имперцев, чтобы они его выбрали, а он их реформировал, а, может, Навальный ничем не отличается от Путина и преследует ту же цель, что и нынешний президент РФ.

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Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав Популярный в Украине блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному, по всей видимости, нужен электорат российского террориста Игоря Гиркина. Как пишет блогер, ради этого электората Навальный готов встречаться с маньяком-убийцей и легитимизировать военного преступника как политика.«Что будет после того, как надежда русской интеллигенции заручится поддержкой электората Гиркина? Он будет выражать их интересы. А значит, Крым – не бутерброд, Донбасс – не чебурек и война продолжится. Из всех резонов, почему не надо воевать с Украиной, Навальный выделил, что это дорого, а денег нет», – написал Сергей Марченко. он добавляет, что, если следовать логики Алексея Навального, как только деньги в бюджете РФ появятся, танки, «Грады» и «Ураганы» можно будет вернуть на позиции и опять пойти в наступление на Украину.Сергей Марченко предполагает, что, вполне возможно, у Навального есть какой-то хитрый план: провести имперцев, чтобы они его выбрали, а он их реформировал, а, может, Навальный ничем не отличается от Путина и преследует ту же цель, что и нынешний президент РФ.