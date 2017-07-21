Адвокат: в России тысячи стукачей, агенты уже во всех слоях общества

Марк Фейгин, российский адвокат, заявил о том, что в РФ уже уничтожено практически все, и сейчас спецслужбы России умудрились внедрить своих агентов во все слои российского общества.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, российский адвокат при этом подчеркнул, что на территории России также продолжается увеличиваться число так называемых стукачей. «Спецслужбы внедряют их абсолютно повсюду. Молодых людей пугают отправкой в армию, исключением из института, и они стучат», заявил Фейгин. Также адвокат добавил, что в его окружении также были доносчики российских спецслужб, и он на личном опыте знаком с такой ситуацией. «Это постоянно. Приходили люди ко мне и рассказывали, как их вербовали. У нас были весьма шумные истории», подчеркнул Фейгин.
Напомним, что ранее адвокат заявил о том, что санкции, введенные против России, начнут показывать результат только в среднесрочной перспективе, и сейчас очень рано говорить о том, как они подействовали на российскую экономику.