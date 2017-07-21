Експерт: варіантів для виживання у Путіна небагато

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Блогер Олексій Заводюк розповів на які висновки його наштовхнув сьогоднішній день і чого чекати російському керівництву, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net з посиланням на персональну сторінку оглядача в соціальній мережі.Так, блогер заявляє, що всі перипетії сьогоднішнього дня наштовхнули його на єдиний підсумок: російському президенту Володимиру Путіну, м’яко кажучи, кінець – ті, хто доросліший, знає як звучить цей термін в оригіналі. Справа в тому, що злочини, вчинені ним по всій планеті, кров, пролита за його вказівкою, долі, поламані за його капризом, зробили його вкрай токсичним. Ця отруйність, токсичність з кожним днем наростає. Зрозуміло, що всьому є межа, і скоро Путін перейде останню «червону лінію».Власне, все те, що він зробив, ні за яких умов нікому не прощають. Навіть Російській Федерації цього не простять, хоча до росіян, в силу їх природної безмежної придурі, ставлення було у рази поблажливішим, ніж до інших. Зрозуміло, що Путін вже не може бути рівноправним гравцем на міжнародній арені, вже не може представляти Кремль серед світових лідерів, не нариваючись на кпини та глузування. А тому постає питання: що з Путіним робити? Здається, всі знають відповідь на це питання. А тому варіантів, як залишитись серед живих у Путіна не так і багато, - наголошує блогер.