Саша Сотник: Навальний – ніякий не опозиціонер

Як вже повідомляв портал replyua.net, сьогодні відбулись публічні дебати між Олексієм Навальним, який позиціонує себе як найбільш непримиренного критика путінського режиму, та Ігорем Стрєлковим-Гіркіним, який добре відомий як російський терорист, що захопив і утримував Слав’янськ. Кілька слів про це написав у своєму блозі в соціальній мережі журналіст Олександр Сотник.
Так, за його словами, у дебатах цих двох «гігантів думки» передбачено перемогла нудота. Звісно, у державі, де править спец-президент та йому «протистоїть» спец-опозиціонер, не могли обійтись без жанру «спец-дебатів». У ході таких дебатів спец-опозиціонер спілкується з терористом і військовим злочинцем – цілком легальним. Терорист може похвалитись багатою біографією – Косово, Югославія, Лівія, Ірак – і з ностальгією згадує часи «двополярного світу». На оголошене заздалегідь питання про малайзійський боїнг – «збив не я». Ну звісно, хіба мало було тих, хто у так званих ЛДНР розважався стрільбою по живих мішенях.
Загалом, сьогодні опозицію принизили двічі. Перший раз – коли літня правозахисниця взялась цілувати руки Путіна, які по ліктів в крові. Другий раз – вечірніми дебатами. Крім того, Сотник підкреслює, що для нього Навальний ніколи не був опозиціонером. Він – той самий Гіркін, але не для шакалів, а для хом'яків.