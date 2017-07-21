Россия может разорвать экономические связи с Польшей из-за сноса памятников

Депутаты Госдумы выдвинули требование – они считают, что из-за принятия польским Сеймом закона о сносе памятников советским солдатам, Россия должна ответить – в частности, депутаты предложили разорвать экономические связи с Польшей.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Франц Клинцевич, российский сенатор, выступил с жестким заявлением: он считает, что Россия не должна молчать, и необходимо ответить Польше за такие действия. Клинцевич предлагает не только прекратить все экономические связи между РФ и Польшей, но и запретить въезд на территорию России тем полякам, которые разрабатывали этот законопроект и голосовали за него. «Здесь нужно очень жестко действовать, без всякого сомнения. Жесткий подход необходим и к депутатам, и к официальным лицам на государственном уровне, их въезд к нам должен быть запрещен», заявил сенатор.
По его словам, нужно «больно ударить по самым чувствительным местам» - запретить ввоз из Польши сельскохозяйственного сырья, продуктов питания, химической продукции и транспортных средств.