Сазонов: сьогоднішній штраф для тих, хто порушує антиросійські санкції – лише початок

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Як вже інформувало видання replyua.net, сьогоднішній день ознаменувався гучною новиною – нарешті антиросійські санкції почали давати перші конкретні результати. Цю подію коментує політичний оглядач Кирило Сазонов, - відповідний допис розміщено на його сторінці в Фейсбук.Так, блогер нагадує, що паливний гігант ExxonMobil буде оштрафований Міністерством фінансів Сполучених Штатів на кругленьку суму в два мільйони доларів. Причина тому – порушення режиму санкції, введених щодо Росії через її агресію в Україні. Зокрема, йдеться про угоди з особами, які включені до санкційного списку, що укладались «дочками» ExxonMobil - ExxonMobil Development Co. та ExxonMobil Oil Corp. У період з чотирнадцятого по двадцять третє травня 2014 року керівники цих корпорацій підписали з росіянами вісім угод, які стосувалися нафтогазових розробок.За словами блогера, його цікавить як далі розвиватимуться події у цьому напрямку, адже список великих компаній, які в обхід санкцій співпрацювали з РФ, – чималий. Там і Сіменс з його турбінами в окупованому Криму, і вугілля в Туреччині, яке підозріло схоже на те, яке добувається на окупованих територіях Донбасу. Одним словом, чимало відкриттів чекає на американський Мінфін, - наголошує Сазонов.