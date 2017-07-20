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Путин лично поздравил с юбилеем Алексееву, критикующую власти РФ и поддерживающую Украину

Путин лично поздравил с юбилеем Алексееву, критикующую власти РФ и поддерживающую Украину
Сегодня произошло весьма необычное событие – Владимир Путин, президент РФ, наведался домой к Людмиле Алексеевой, известной правозащитнице, чтобы поздравить ее с 90-летием.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Первый Канал, Алексеева сильно удивилась такому гостю, отметив, что раньше она боялась, что ее отправят в ссылку по одной из самых тяжелых статей УК СССР, а теперь «президент не только приезжает к ней домой, но и поздравляет с юбилеем». Путин, в свою очередь, поблагодарил правозащитницу за «жизнь ради людей» и отметил ее высокие заслуги перед страной. Алексеева поблагодарила главу государства.

Путин вручил правозащитнице большой букет цветов, а также гравюру с изображением Евпатории – города, где Алексеева родилась. «Я всю жизнь свою занималась черт-те чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было», подчеркнула Алексеева. Напомним, что она ранее заявила о том, что «в России все плохо, и она завидует украинцам».
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