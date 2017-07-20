Москва угрожает перспективой расширения географии военных действий – аналитик

Наблюдаемая в течение нескольких последних дней активизация военных действий в районе проведения АТО имеет определенную причину – речь идет о проекте непризнанного государства «Малороссия». Таким образом, в Москве пытаются оказать давление на Киев в политическом и экономическом плане, так как изначально в Кремле предполагали, что границы «Малороссии» будут охватывать всю территорию Украины, а не отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Как передает replyua.net, соответствующая точка зрения в интервью одному из украинских СМИ была озвучена военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Он, в частности, отметил, что существует вероятность расширения сферы влияния и непосредственно географии военных действий.
«Я имею в виду как политическое давление на Украину и страны Запада со стороны России, так и военное. Это особенно приобрело актуальность после того, как большая часть стран мира раскритиковала саму идею «Малороссии» и нещадно ее осудила. При этом, в адрес самой России тоже прозвучали резкие заявления. Так что ответ Москвы следующий: если в Киеве не согласятся выполнять положения «Минска», можно готовиться не только к политическим заявлениям, но и к более активной фазе военных действий», - отметил Снегирев.