Российские оппозиционные СМИ не сообщают о наступлении российских оккупантов и убитых 9 украинских защитниках

За последние сутки на войне российские оккупанты убили 9 украинских защитников и 5 были ранены. Как пишет на своей странице в соцсети Facebook российский блогер Александр Тверской, самое страшное, что так называемые российские оппозиционные СМИ вообще не берут во внимание эту новость. Некоторые СМИ вообще не сообщают о том, что российские войска убивают украинцев на их же земле.
По словам Тверского, в частности телеканал «Дождь» сообщает о главной новости – «Наш ответ Оливеру Стоуну. В России снимут новый фильм о Путине». Слева и где-то сбоку мелким шрифтом маленькая новость: «Мионобороны Украины сообщила о 9 погибших». «В небольшой статье официальные сводки от Минобороны, а, кто уже убил этих людей? Они, видимо, сами, потому что там даже не сказано с чьей стороны велся огонь, просто – «в результате обстрелов». Вы не найдете на «Дожде» определений «террорист», «оккупант». Зато вы прочитаете информацию "Самопровозглашенной республики ДНР", где "со стороны ВСУ" было зафиксировано столько-то и столько обстрелов и пострадали "мирные жители – написал блогер.
Он отмечает, что дальше еще грустнее, «Эхо-Москвы», «Медуза», «Новая Газета» - молчат, словно воды в рот набрав, редакционная политика этих СМИ диктует свои условия работы журналистов.