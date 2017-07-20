Социолог: рейдерская гибридная война Путина провалилась

Российский социолог Игорь Эйдман у себя в Facebook пишет о том, что Кремль пытается в важных для него государствах «сменить менеджмент», сделать все, не экономя денег, чтобы свои сторонники пришли к власти, а потом с их помощью «приватизировать актив», то есть подчинить себе политику страны. За долгие годы подобных действий Путин собрал возле себя команду, которая использует современные методы влияния на международной арене. Это только внутри страны он использует дубинку для контроля ситуации, а на внешнеполитическом уровне в ход идут хакерские атаки, распространение компромата, черный пиар на выборах.
По словам социолога, так было, когда Кремль вначале привел к власти Януковича, а затем заставил его отказаться от политики евроинтеграции ради вступления в Евразийский экономический союз. Так было на последних президентских выборах в Болгарии и Молдове, где к власти протащили пропутинских президентов. Так пытались сделать во Франции, борясь с Макроном и помогая Марин Ле Пен. Главный успех Путина – это приход к власти Трампа в США.
Социолог отмечает, что несмотря на многие победы Путина, лидер россиян не учел тот факт, что в демократических странах не все так просто. В тех же США существует система сдержек и противовесов, ограничивающая произвол властей. Трамп изолирован, подвергается жесткой критике и не может реально отплатить Путину за поддержку. «Путинские ставленники в Болгарии и Молдове также не в состоянии изменить политику своих стран в нужном Кремлю направлении. Активнейшая кампания против Макрона во Франции провалилась. Немцы тоже, как показывают соцопросы, не собираются поддерживать кремлевских ставленников на предстоящих выборах – резюмировал