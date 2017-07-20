Путіна зняли зі сценарію двох фільмів Голівуду 2018 року

Зі сценаріїв двох голлівудських фільмів, які заплановані до виходу у 2018 році, прибрали персонаж російського президента Володимира Путіна. Про це пише The Hollywood Reporter, інформує replyua.net.
Фільм «Червоний горобець» (прем'єра 1 березня 2018 роки) з Дженніфер Лоуренс в головній ролі знятий за однойменною книжковою трилогією, яка описує сучасну Росію з Путіним при владі. Лоуренс грає «горобця» - розвідницю, яку підготували спеціально для спокушання західних агентів. За інформацією THR, спочатку дія фільму хотіли перенести в 1970-і роки, але потім повернулися до книжкового періоду. Персонажа Путіна при цьому вирішили виключити зі сценарію, хоча співрозмовники видання називають це «творчим рішенням».
Від згадки Путіна відмовилися і творці фільму «Курськ» з Коліном Фертом за мотивами реальної історії катастрофи російського підводного човна. Джерела розповіли, що президент кінокомпанії EuropaCorp Люк Бессон вирішив сфокусуватися на рятувальній операції, а не на політиці. «Випуск фільму про Путіна, де той зображений в безглуздому вигляді, став би для студії самогубством. Ти відразу опиняєшся під прицілом», - заявив гендиректор охоронної компанії Vera Аджай Арора, який працює з кінокомпаніями.