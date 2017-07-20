Политолог: Путина и ФСБ вместе с ГРУ можно поздравить

Российские спецслужбы в США были настолько активны, что возродили среди американцев настроения времен Холодной войны. Теперь не только суровые республиканские сенаторы говорят о недопустимом вмешательстве России во внутренние дела США и других стран. Вчера даже американский телеканал CNN, который обычно довольно скептически оценивает позиции республиканцев по любому вопросу, поднял тему шпионской семьи Гурьевых, арестованных и высланных еще в 2009-м году из Вашингтона.
Журналисты CNN отметили, что сами американцы говорят, что идея о российских шпионах, которые живут среди американцев, теперь не выглядит неожиданной и пользуется интересом у американцев. Они даже следят за правительственным расследованием о вмешательстве России в американские выборы. Это при том, что всего каких-то несколько месяцев назад демократы и их СМИ откровенно издевались и шутили со «шпиономании» республиканцев и их обвинительных высказываний в адрес России.
Как отметил в своем блоге политолог Алексей Голобуцкий, все это означает для Украины то, что Сенат в целом гораздо легче поддержит билль о расходах на оборону, что будет намного меньше сопротивления инициативам республиканцев поддержать Украину и максимально закрутить гайки России и все это – прежде всего благодаря действиям самой России.