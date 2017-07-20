Журналист: в РФ молчат об агрессии в Украине, делая вклад в массовые убийства граждан

Россияне продолжают молчать об агрессии России в Украине, и тем самым они провоцируют новые массовые убийства. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Александр Тверской, российский журналист.
«Говоря «на» Украину, вы вкладываете копеечку в эту войну. Говоря, что виноваты обе стороны и все не так однозначно, вы даете уже один рубль на войну. Говоря, что в Украине идет гражданское противостояние, вы вкладываете два рубля в эту войну», пишет Тверской. По его словам, когда русские едут в Крым, это еще одна сотня рублей на военные действия, а, когда россияне называют украинцев «братьями», они вкладывают в эту войну уже не меньше тысячи рублей, но при абсолютной поддержке Путина россияне будут жертвовать всем, лишь бы война в Украине продолжалась.
«Еще иногда, когда вам скучно и не хватает разнообразия, вы предлагаете странам помириться - без циничного лицемерия и кривляний на костях, вы никогда не любили воевать», подчеркнул журналист.