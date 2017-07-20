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В российских школах проведут специальные уроки о воссоединении Крыма с РФ

В российских школах проведут специальные уроки о воссоединении Крыма с РФ
В российском Министерстве образования готовят проект, согласно которому во многих школах России будут проведены уроки новейшей истории – учителя расскажут ученикам о событиях последних трех лет, в том числе и о присоединении Крыма к РФ. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Известия, на уроках речь пойдет об основных направлениях российской политики, начиная с 2014 года.

Как пояснили в Минобразования РФ, существующая школьная программа по истории не охватывает значительную часть современных событий, что не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности. Ведомство готовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию, отмечается в публикации. Издание при этом отмечает, что подобные уроки будут введены в школах на постоянной основе – учителя будут обязаны их проводить не реже одного раза в месяц.

Также отмечается, что этот проект стартует не во всех регионах, и в Минобразования скоро представят список областей. Напомним, что незаконный референдум в Крыму российские власти провели в марте 2014 года. «Воссоединение» Крыма с Россией пока не признали большинство стран мира.
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