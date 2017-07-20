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Помешкання російської журналістки Юлії Латиніної обприскали їдким газом

Помешкання російської журналістки Юлії Латиніної обприскали їдким газом
У Москві на будинок журналістки Юлії Латиніної минулої ночі здійснили напад невідомі і розпорошили на будівлю їдкий газ, повідомляє replyua.net з посиланням на «Ехо Москви». За словами самої Латиніної, поки невідомо, який саме газ застосовувався, однак, як видно, він не завдає серйозної шкоди здоров'ю. Напад на будинок сталося близько 2:30 ночі. Сусіди журналістки почули гавкіт собак і побачили машину, яка їхала з території ділянки зловмисників.

«Це було якесь речовина з нудотним запахом, який, наскільки я розумію, досить мало завдає шкоди здоров'ю. Найбільш неприємне в усій це історії те, що постраждала не одна я - вдома були мої батьки, моєму батькові 79 років, моїй матінці 77, за стінкою були сусіди, їм теж за 70, у них двоє онуків було там же», - розповіла вона, уточнивши, що сусіди постраждали більшою мірою. При цьому Латиніна заявила, що не має наміру звертатися в поліцію у зв'язку з інцидентом. «Я в цій комедії брати участь не буду», - сказала вона.

Раніше на журналістку вже нападали: в серпні минулого року невідомі облили її фекаліями. Поліція підтвердила, що напад був пов'язаний з її професійною діяльністю, проте про подальші результати розслідування нічого не повідомлялося.
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