На специальном уроке российским школьникам расскажут о «воссоединении с Крымом» и санкциях стран Запада

По информации журналистов «Известия», в российском Министерстве образования началась подготовка пилотного проекта для проведения уроков современной истории. Как передает replyua.net, их темой станут «главные направления политики государства в течение трех последних лет». В частности, в статье издания отмечается, что школьники РФ узнают, как произошло «воссоединение с Россией Крымского полуострова», о санкциях стран Запада, которые были введены после этого и ответных действиях официального Кремля.
В российском Минобразования отметил, что в ныне существующей программе для средних учебных заведений нет возможности охватить большую часть событий современности, из-за чего подрастающее поколение лишено «объективного представления об окружающей действительности». В связи с этим ведомство уже активно готовит специальные методические рекомендации для педагогов, благодаря которым школьники будут располагать «правильной информацией», - сказано в публикации.
Предполагается, что проводить «Уроки современной России» будут, по крайней мере, раз в месяц, причем это касается определенных регионов, точный список которых еще предстоит уточнить.