Москва сильно просчиталась с Минском – Фейгин

Российская власть делала все, чтобы минский переговорный процесс не приносил положительных результатов, так как в Кремле надеялись, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп после инаугурации объявит о снятии санкций с РФ. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение было озвучено российским адвокатом Марком Фейгиным.
По его словам, в Кремле искренне надеялись, что приход республиканца к власти в США сразу же повлечет за собой отмену санкций и признание аннексированного Крыма как часть Российской Федерации.
«Но тогда для чего отдавать, если и так все можно решить? Какой тогда смысл в минских договоренностях? Российская власть ликвидировала «Минск». Еще в августе прошлого года Владимир Путин говорил, что Минский процесс недееспособен. В Кремле ведь надеялись, что Трамп одержит победу на выборах и дело в шляпе. Уже позже стало совершенно очевидным, что американская система противовесов и издержек не позволит главе Белого дома самостоятельно формировать внешнеполитический курс. Как выяснилось, Сенат Соединенных Штатов имеет гораздо больше влияния», - рассказал Марк Фейгин.