Правозащитник: россияне уже завидуют украинцам, которые идут по верному пути

Известный российский правозащитник Людмила Алексеева считает, что россияне все меньше думают о событиях в Украине, поскольку в РФ наблюдается множество внутренних проблем – санкции, обнищание населения, спад экономического роста, и в какой-то степени российские граждане даже завидуют украинцам, поскольку они находятся на правильном пути.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Алексеева подчеркнула, что в России дела неважные, и россияне точно больше не думают о войне в Украине. «Сейчас наши дела очень неважные. Нам совсем не до этой войны. Санкции не снимают. Экономика у нас не поднимается. Поэтому я не думаю, что россияне хотят войны», подчеркнула правозащитница. Алексеева отметила, что лично она завидует украинцам, несмотря на то, что у них довольно сложное положение, они все равно идут по правильному пути, в отличие от россиян.
«Мне стыдно за то, что мы делаем по отношению к Украине. Поверьте мне, что я не одна такая. У нас таких людей много. Мы не все империалисты. Дай вам Бог быть успешными. И не только ради вас. Будете успешными вы, и Россия быстрее избавится от своих имперских геномов», добавила Алексеева.