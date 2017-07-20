Боровой: меня попросили больше не ходить в эти гадюшники

Константин Боровой, российский оппозиционер, прокомментировал произошедший конфликт на радио «Комсомольская правда», отметив, что «подонок, который назвал себя экспертом», оскорблял его и Лерочку (Новодворская, - ред.).
Как передает replyua.net, об этом Боровой написал на своей странице в Фейсбуке. «Просят больше не ходить в подобные гадюшники. Поверьте, мне было все это интересно. Иногда, хотя бы редко, надо участвовать в подобных мероприятиях, чтобы понимать то, как низко могут падать люди, понимать основные пропагандистские установки», отмечает политик. По его словам, «жирный подонок покраснел и был на волоске от инфаркта», и все это из-за ненависти и злости.
Боровой добавил, что не нужно бояться таких выделений организма – можно даже не лечить, а просто диагностировать опасные болезни, поэтому он собирается продолжать свои эксперименты. «Хотя, они уже боятся меня пускать даже в качестве мальчика для битья. У них битье получается все реже», добавил политик.