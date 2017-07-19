Бабченко: Навальный – это степлер, это просто инструмент

Аркадий Бабченко, российский журналист, считает, что Алексей Навальный не сможет переделать Россию, поскольку, чтобы что-то изменить в этой стране, придется половину населения выслать в лагеря и оставить без работы.
Как сообщает replyua.net, об этом Бабченко написал на своей странице в Фейсбуке. «Навальный в моем понимании – это степлер. Если я спрошу, степлер хороший или плохой, вы не поймете сути вопроса, потому что это просто инструмент, который нам нужен, чтобы он бумажечки собирал, и все. Мне неважно, хороший Навальный или плохой. Это инструмент, от которого мне нужно хотя бы попробовать запустить механизм смены власти в России», отметил журналист.
По его словам, он Навального поддерживает, поскольку этот человек может запустить механизм смены власти в России, однако лишь в этом его интересы с Навальным сходятся. Бабченко добавил, что Навальный точно не его герой, и даже не его кандидат, но других в РФ уже просто не осталось.