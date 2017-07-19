Павло Правий: ось вам висока російська духовність

Як інформує replyua.net, історик Павло Правий вирішив пролити світло на «високу російську духовність», якою так люблять хвалитись у Кремлі, - відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній мережі.
Так, тим, хто має сумніви у «скрепах» у «духовності», блогер радить почитати російські народні казки, які зібрав Олександр Афанасьєв. Видання з’явилось у першій половині дев’ятнадцятого століття і носило горду назву «Російські заповітні казки». З цієї збірки фольклору «духовність» аж випирає – тут можна знайти ненормативну лексику, лайки, сцени відверто порнографічного змісту, останні – зазвичай за участі попа та попаді.
Блогер переконує, що ні українці, ні білоруси, ні британці, ні навіть розпущені французи не можуть похвалитись такими збірками народної творчості. Та що там говорити – навіть арабська та перська «Тисяча і одна ніч» - дитяче і цнотливе чтиво у порівнянні з російськими «казочками». Крім того, блогер рекомендує пошукати в Гуглі визначення такого терміну як «снохачество». Останнє – це цілковито російський винахід. Більше того, ще на початок двадцятого століття це масово практикувалось у російському селі. Тож кому говорити про духовність, але не росіянам, - наголошує блогер.