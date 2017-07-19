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Лавров: дружбе России и ЕС давно мешает Украина

Лавров: дружбе России и ЕС давно мешает Украина
Россия очень хочет восстановить прежние отношения с Евросоюзом, однако ЕС делает абсурдные заявления. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Министерство иностранных дел России, министр считает абсурдным решение Евросоюза связать нормализацию отношений с Россией с полным выполнением Минских договоренностей.

Такое заявление прозвучало от Лаврова во время встречи с главами дипмиссий стран, входящих в ЕС. «Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией Минских договоренностей», заявили в МИД. Напомним, что заявление о необходимости выполнить Минские соглашения ради нормализации отношений с ЕС сделал Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции.

«У нас еще одна проблема – это украинский кризис. Мы заявили с Сергеем, что мы остаемся приверженцами урегулирования этого кризиса, и в рамках "нормандского формата" Франция и Германия готовы продолжать свою посредническую роль для того, чтобы Минские соглашения были выполнены в кратчайшие сроки», отметил министр.
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