Александр Тверской, российский журналист, в блоге на Обозревателе пишет о том, что все российское общество уже больно, причем сразу несколькими заболеваниями – расизмом, ксенофобией, гомофобией, шовинизмом и ненавистью к другим народам, информирует replyua.net.
По словам Тверского, российские оппозиционеры при этом зрят в самый корень проблем и реагируют как мангусты. «А вы слышали, что сказал Сурков? Надо найти скрытый смысл в его словах. А давайте сравним его фоточки: вот тут он вроде здоровый, а тут не очень. Ребята, что творится, что делается», пишет журналист. По его словам, ежедневно, причем по несколько раз, с российских телеканалов звучат призывы разбомбить Киев, уничтожить другие народы и начать ядерную войну с западными странами.
«Российская оппозиция не может этого больше выносить и активно готовиться к дебатам с военным преступником Стрелковым, попутно приглашая в гости на свои площадки других убийц и пропагандистов», добавил Тверской и подчеркнул, что в РФ оппозиция отдает дань памяти Николаю Второму и следит за постами Трампа.