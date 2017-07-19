Блогер: только, когда Россия развалится, потопит своих жителей в крови, страны из зоны ее влияния получат шанс на независимость

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Украинский блогер и журналист Алексей Панич в своем блоге пишет о том, что события 1917-1922 годов полностью подтверждают тот вывод, что «только, когда Россия развалится, потопит своих жителей в крови, страны из зоны ее влияния получат шанс на настоящую независимость».Журналист отмечает, что такой вывод не всегда действуют и бывают исключения, ведь тот же СССР развалился почти бескровно, правда не льзя сказать, что уж совсем не было попыток кровопролития. Тот, кто постарше помнит события, которые происходили в Литве, Грузии, и других постсоветских странах. «Тем не менее, этот бескровный развал нанес империи такую ментальную травму, что она до сих пор заставляет отхаркивать кровью всех соседей, до которых только смогла дотянуться», – написал Алексей Панич.По его словам, нельзя верить и сегодня в большую демократическую и миролюбивую Россию, от Кенигсберга до Владивостока и от Мурманска до Грозного. Такой географией, с такими культурными разрывами внутри, можно эффективно управлять только жесткими путинскими методами. По мнению журналиста, единственная альтернатива российскому авторитаризму – новый этап распада империи, с возможным образованием на ее территории нового «Союза независимых государств» или нескольких СНГ в разных регионах.