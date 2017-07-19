Российские туристы будут платить «налоги» за пребывание в Крыму

Госдума России приняла закон о так называемом курортном сборе, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечает источник, курортный сбор будут отдавать туристы, поехавшие на отдых в Крым, на Алтай, а также в Ставропольский и Краснодарский края. В Госдуме пояснили, что каждый из этих регионов создаст фонд развития курортной инфраструктуры. Средства из него можно будет тратить только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт таких объектов. Впрочем, закон о курортном сборе будет действовать только до конца 2022 года. В Госдуме заявили, что в следующем году курортный сбор не превысит 50 рублей за сутки пребывания, позже он может быть увеличен до ста рублей, но не выше.
Размер курортного сбора будет сильно отличаться – все зависит от места отдыха, времени года, а также от времени нахождения туриста в этом месте. При оплате день заезда учитывать не будут, сумму сбора также не будут включать в стоимость проживания. После выезда из объекта, где размещался турист, курортный сбор не взимается.