Між російськими і американськими дипломатами відбулася «жорстка» бесіда

Високопоставлені дипломати з Вашингтона і Москви провели «жорстку, пряму» бесіду щодо двосторонніх суперечок, в тому числі про доступ до російських дипломатичних особняків, заарештованих в США. Про це заявив Державний департамент США, передає replyua.net з посиланням на AFP. У переговорах у Вашингтоні брали участь заступник держсекретаря з політичних питань Томас Шеннон, третя людина в Держдепі США, і заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
Кремль вимагає від Вашингтона відновити дипломатичний доступ до двох будівель в штатах Нью-Йорк і Меріленд, які адміністрація Барака Обами заарештували в грудні 2016 роки після підозр щодо втручання Росії у вибори.
«Ця бесіда була жорсткою, прямою і зваженою, яка відображає прихильне ставлення обох сторін до рішення. Сполучені Штати і Росія намагаються знайти довгострокове рішення, яке охоплює сфери двосторонніх інтересів, де існує напруженість», - повідомили в Держдепі. Спочатку засідання, яке тривало три години, було заплановано на червень, але Москва скасувала його через нові санкції США, пов'язані з конфліктом в Україні. Після зустрічі журналісти запитали Рябкова, чи вирішено питання про дипломатичні об'єкти, на що він відповів: «Майже, майже».