У Кремлі вже розчавили ідею про «Малоросію» - Newsweek

Вчора ватажок бойовиків так званої «ДНР» Олександр Захарченко оголосив про створення нової країни з назвою «Малоросія», яка нібито повинна замінити нинішню Україну. Однак у Москві швидко дистанціювалися від його занадто амбітних висловлювань. Як передає replyua.net, про це сьогодні пише видання Newsweek. Журналісти нагадують, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав їх «особистою ініціативою» ватажка проросійських бойовиків. При цьому, представник Кремля запевнив, що Росія підтримує виконання Мінських угод, а заяви про так звану «Малоросію» їм суперечать.
Видання також зазначило, що проросійські бойовики за допомогою Росії захопили частину регіону на Сході України в 2014 році. Але Кремль досі заперечує, що терористи в Донецьку і в Луганську підконтрольні Росії.
Інші російські чиновники теж підтримали заяву Пєскова про «Малоросію», розчавивши амбіції Захарченка. Зокрема, його ідею не підтримав представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації в Донбасі Борис Гризлов. У коментарі для російських ЗМІ він сказав, що не вважає, що слова ватажка проросійських бойовиків матимуть «будь-які законні наслідки».